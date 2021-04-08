Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu
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Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sanayi esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sanayi esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Vali Sonel ziyaretinde, seyyar satış yapan bir esnafın tüm patateslerini satın alarak, sanayi esnafına dağıttı.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi Yenim Mahalle'de bulunan ve sanayi sitesindeki esnafla buluştu. Esnaflara işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Vali Sonel, onların ticari faaliyetleri hakkında bilgi alarak, taleplerini de sordu.

Esnafların karşılaştığı sorun, sıkıntı ve kendisine ilettiği talepleri de dinleyen Vali Sonel, "Küçük ölçekli işletmelerimiz, esnaflarımız, hem yaptıkları üretimlerle, hem de oluşturdukları istihdamla ekonomimizin can damarıdır. Sanayi esnafımız gerçek emekçilerimizdir. Bugünkü ziyaretimizde de gördüğüm gibi üretimimize, istihdamımıza ve hatta ihracat yapmak suretiyle ülkemize döviz kazandırılmasında önemli katkılarda bulunuyorlar. Burada, hurdaya ayrılan araçların neredeyse sıfırdan yapılarak, ekonomiye kazandırıldığını gördük. Bundan dolayı da son derece mutlu olduk. Emeği ile ekmeklerini kazanan bu esnaflarımız, bizim baş tacımızdır. Onların karşılaştığı sorunları, sıkıntıları gidermek, taleplerini yerine getirmek, bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

Vali Tuncay Sonel'i işyerlerinde gören bazı esnaflar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, "Sanayi sitemizde ilk defa bir vali gördük. Sizleri burada görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Allah sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, her zaman bekleriz" diyerek, duygularını dile getirdiler.

Vali Tuncay Sonel, sanayi sitesi içerisinde seyyar el arabası üzerinde patates satan bir esnafın arabasındaki tüm patatesleri de satın alarak, sanayi esnafına dağıttı. - ORDU

Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu
Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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