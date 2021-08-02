Vali Sonel, "Pandemide Önceliğimiz Aşı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Sonel, "Pandemide Önceliğimiz Aşı"

Vali Sonel, 'Pandemide Önceliğimiz Aşı'
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Stajyer Kaymakamlar Kerem Tunçer, Esra Demirtaş, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi. Vaka sayısının artmaması için aşılama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, "İlimizde bugüne kadar 442. 550 birinci doz aşı, 329. 188 ikinci doz aşı, 69. 706 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 841. 444 doz aşı yapıldı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi içi nüfusumuzun önemli kısmını oluşturan gençlerimizin ve orta yaş grubunun aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Pandemiden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi. "Pandemide önceliğimiz aşı" diyen Vali Tuncay Sonel, "İlimizdeki aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde. Ancak, aşı oranımızı çok daha yükseltmemiz gerekiyor. Halen daha aşı olmayan vatandaşlarımız var. Vaka sayılarında son haftalarda bir artış var. İlimizin vaka durumunu anlık takip ediyoruz. Önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın ve işyerlerinin pandemi kurallarına uyup uymadıklarını sürekli denetliyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızdan pandemi sona ermiş gibi hareket etmemelerini istiyoruz. Tedbiri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uysunlar. Aşılarını mutlaka yaptırsınlar. İl dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz kendilerini birkaç gün izole etmeleri gerekir" diye konuştu. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Diana Spencer Burcu Biricik Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Sonel, "Pandemide Önceliğimiz Aşı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:26:41. #1.16#

title