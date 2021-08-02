Vali Sonel, "Pandemide Önceliğimiz Aşı"

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Stajyer Kaymakamlar Kerem Tunçer, Esra Demirtaş, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi. Vaka sayısının artmaması için aşılama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, "İlimizde bugüne kadar 442. 550 birinci doz aşı, 329. 188 ikinci doz aşı, 69. 706 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 841. 444 doz aşı yapıldı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi içi nüfusumuzun önemli kısmını oluşturan gençlerimizin ve orta yaş grubunun aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Pandemiden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi. "Pandemide önceliğimiz aşı" diyen Vali Tuncay Sonel, "İlimizdeki aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde. Ancak, aşı oranımızı çok daha yükseltmemiz gerekiyor. Halen daha aşı olmayan vatandaşlarımız var. Vaka sayılarında son haftalarda bir artış var. İlimizin vaka durumunu anlık takip ediyoruz. Önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın ve işyerlerinin pandemi kurallarına uyup uymadıklarını sürekli denetliyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızdan pandemi sona ermiş gibi hareket etmemelerini istiyoruz. Tedbiri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uysunlar. Aşılarını mutlaka yaptırsınlar. İl dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz kendilerini birkaç gün izole etmeleri gerekir" diye konuştu. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre