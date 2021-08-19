Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında İncelemede Bulundu
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Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında İncelemede Bulundu

Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında İncelemede Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Sabah saat 06. 00'da Şehir Hastanesi inşaatı şantiyesine geçen Vali Tuncay Sonel, burada çalışan işçilerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. İşçiler ile birlikte kahvaltı yapan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi alanını gezerek, detaylı bilgi aldı. Hastane binasının yapılacağı alana gidecek yolların güzergahında da incelemede bulunan Vali Sonel, "900 Yataklı Ordu Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine 300 bin metrekare kapalı alanda yapılacak olan Ordu Şehir Hastanesi binasının, 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

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Kaynak: Habermetre

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Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında İncelemede Bulundu - Haberler
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