Vali Sonel: "Ordu'nun lehine olan işlerde bizlere yol gösteriyorsunuz"

ORDU (İHA) - Ordu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gazeteciler Günü dolayısıyla, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bir otelde program düzenlendi. Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte göreve başladıkları günden bu yana bir buçuk yıllık sürecin çabuk geçtiğini, Ordu'nun 19 ilçesi ile birlikte büyük bir aile olduklarını söyledi. Bu ailenin en büyük değerlerinden birinin de basın camiası olduğunu kaydeden Vali Sonel, "Ordu'nun ve ülkemizin gelişmesinde hepiniz hakikaten çok önemli roller alıyor ve işler yapıyorsunuz. Kimi zaman zor şartlar altına özveri ile çalışıyorsunuz. Ordu'nun lehine olan işlerde bizlere yol gösteriyorsunuz. Birlik ve beraberlik ile inşallah güzel çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bir yerde güzel işler varsa, bunun hep beraber bir emekle, salondaki tüm arkadaşlarımız emekleri ile yapılıyor. Tüm kardeşlerimizin bu özel günlerini kutluyor, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise basın mensuplarının toplumun her alanındaki iletişimde büyük bir payı olduğuna dikkat çekerek, "Toplumlar büyüdükçe iletişimin de değeri artmaktadır. Gazetecilerin ve basının toplumun her alanındaki iletişimde payı çok büyüktür. Basın, toplumun gözü, kulağı ve dilidir. Gördüğünü alır ve duymasını istediği, toplumun diğer kişilerine yazı ve görselleri ile aktarır. Sonuçta ise toplumda herkes olaylardan haberdar olur. Dünya hızla gelişirken ülkeler de hızlı bir şekilde gelişmek zorunda. Burada basın çok önemli bir rol üstleniyor" diyerek, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Konuşmaların sonunda Vali Sonel ve Başkan Vekili Tezcan, basın mensuplarının masalarını ziyaret ederek, günlerini tebrik etti. - ORDU