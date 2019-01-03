Vali Sonel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, muhtarlarla bir araya geldi.

Kentte Vali Tuncay Sonel başkanlığında 2019 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak uyuşturucu ile mücadelede konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ve köyleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.

Muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Tuncay Sonel, "Tunceli'de uyuşturucu ile mücadelede çok önemli çalışmalar yürütüldü. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın sizlere çok selamı var. Teröristle mücadele ne kadar önemli ise uyuşturucu ile mücadele de o kadar önemli. Hepimizin çocuklara, gençlere sahip çıkmamız gerek. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin geleceğidir. Onlar sağlıklı, bilgili, bilinçli, güçlü olursa, memleketimiz de güçlü olur. Şu anda burada 403 muhtarımız var. Yaklaşık 18 aydır hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içerisinde Tunceli genelinde devletimizin çok büyük yatırımları oldu. 2018 yılında Tunceli'ye gelen ödenek 2. 8 milyar TL. Tunceli'miz daha da güzel olacak" dedi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve hayata geçirilen projeler sonrasında Tunceli'nin huzur, turizm ve kültür şehri olduğunu vurgulayan Vali Sonel,"Tunceli'de kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonrasında teröristlerin yüzde 80'i etkisiz hale getirildi. İnşallah kalan yüzde 20'si de etkisiz hale getirilecek. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Gelsinler, devletimizin şefkatli kollarına teslim olsunlar. Tunceli artık huzur şehri oldu. Tunceli, kültür şehri, turizm şehri oldu. Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası düzenlendi. Yine 2019 yılı 8-13 Haziran tarihleri arasında ilk defa Rafting Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Vatandaşlarımız eskiden akşam 19.00'dan sonra dışarı çıkamazken, artık gece yarılarına kadar aileleriyle birlikte dışarıda vakit geçirebiliyor. İstihdamdan alt yapı hizmetlerine kadar çok ciddi işler çıktı. Tunceli'de ilk defa tekstilde ihracat başladı. İlçelerimizde de tekstil fabrikaları açacağız. Çağrı merkezimiz de tamamlandı. Orada da 960 kişi çalışacak. İçişleri Bakanımızın destekleriyle de çağrı merkezimiz yakın zamanda açılacak. Her zaman söylüyoruz. Yol yaparsınız, bina yaparsınız ama en ücra köşedeki bir vatandaşımıza ulaşamayıp, gönlünü alamadıktan sonra bu yaptıklarınızın hiç bir önemi yoktur. Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız, gözümüz kulağımız. Devletimizin en uzak yerlerdeki temsilcileri. Köylerimiz ve mezralarımızla ilgili yaşanan sıkıntılarda, kamu görevlileri arkadaşlarımız bu sıkıntıları bir an önce çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yöre insanımıza en iyi hizmeti götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Munzur artık güzel akıyor. Ovacık Gözeleri, Hacettepe ve Akdeniz Üniversitelerindeki hocalarımızın katkılarıyla yapılan titiz çalışmalar ile Munzur Gözeleri 'ne yakışır doğaya yakışır, inanç merkezimize yakışır bir proje hazırlandı ve en kısa sürede hayata geçirilecek" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Sonel'in yanı sıra Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA