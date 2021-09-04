Vali Sonel, "Mirza Bebeğimiz Sağlığına Kavuşacaktır"

SMA hastası Mirza bebeğin babası Barış Kılıç, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek verdiği destek ve maddi katkı dolayısıyla teşekkür etti.

SMA hastası Mirza bebeğin babası Barış Kılıç, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek verdiği destek ve maddi katkı dolayısıyla teşekkür etti. Altınordu ilçesinde ikamet eden Kılıç ailesinin SMA Tip 1 hastası olan 13 aylık Mirza bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli olan tedavi ve ilaç masrafları, Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere Ordu halkının katkılarıyla tamamlandı. Daha önce SMA Tip 1 hastası olan Demir Ali için de gerekli olan maddi destek ve katkıyı veren Vali Tuncay Sonel, "Evlatlarımıza ne yapsak az" diyerek, Mirza bebek için de 252 Bin TL bağışta bulundu. 30 Ağustos akşamı Altaş TV'de Mirza bebek için gerçekleştirilen yardım programına telefonla bağlanan ve daha önce maaşını bağışlayan Vali Tuncay Sonel, "Çocuklar bizim gözbebeğimiz. Demir Ali evladımıza ne yaptıysak Mirza bebeğimize de aynı desteği vereceğiz. Bu akşam da 252 Bin TL Mirza evladımıza bağışlıyoruz" dedi. Ordu'nun yurt içi ve yurt dışında çok önemli değerleri bulunduğuna dikkat çeken Vali Sonel, "Ordu, çok güzel bir şehir. Misafirperver ve kadirşinas insanları var. Elimizden gelen herşeyi yapacağız ve güzel evladımız sağlığına kavuşacak. Mirza yavrumuzun ailesi, yakınları, destek verenler, dua edenler de bundan mutlu olacaklar. Elimizden gelen herşeyi yapacağız. Evlatlarımıza ne yapsak az" diye konuştu ve maddi, manevi katlı veren herkese teşekkür etti. Vali Tuncay Sonel bugün makamında SMA hastası Mirza bebeğin tedavisi için başlatılan kampanya kapsamında babası Barış Kılıç, Altaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Altaş ile program sunucusu Funda Şimşit'i kabul ederek, Mirza bebeğin sağlığına kavuşacağını kaydetti ve "Mirza yavrumuzun her zaman yanında olacağımızın bilinmesini özellikle isterim" şeklinde konuştu. Mirza bebeğin babası Barış Kılıç, maddi destek ve katkılarıyla dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, "Ordu'muzun güzel Valisi evladımızın tedavisi için gerekli olan parayı temin etme noktasında Valilik olarak bizlere zorluk çıkarmadan yasal iznimizi çıkarttı ve 'ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Bizleri yanlız bırakmayan Sevgili Vali Babamız Tuncay Sonel bir ay önce bir aylık maaşını ve geçen akşam da 252 Bin TL ile katkıda bulunarak bizleri mutlu etti. İyi ki varsınız" diyerek, duygularını dile getirdi.

Kaynak: Habermetre