Vali Sonel, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışlayarak destek oldu Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermek için 1 aylık maaşını bağışladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermek için 1 aylık maaşını bağışladı.

Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Biz bize yeteriz" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Kendisinin de kampanyaya destek verdiğini aktaran Sonel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğindeki 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımızı Ziraat Bankasında belirtilen hesaba yatırarak katkıda bulunduk. Allah birliğimizi, dirliğimizi, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Devletimiz milletimiz var olsun."

Kaynak: AA