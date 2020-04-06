Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi
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Tunceli, Kültür Sanat

Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.

06.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.

Atatürk Mahallesi'nde, trafik ekipleri tarafından yapılan tek rakamlı günlerde tek, çift rakamlı günlerde ise çift rakamlı plakalı araçların trafiğe çıkması uygulamasını yerinde denetleyen Vali Sonel, denetimde görev alan trafik ve sağlık ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerini kontrol eden Sonel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolculardan eldiven ve maske takanları da tebrik etti.

Tuncay Sonel, sürücüleri maske takmaları hususunda uyarıp, olmayanlara da maske verdi.

Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Vali Sonel, Kovid-19 karşı trafikte alınan tedbirleri denetledi
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