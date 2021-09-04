Vali Sonel: "Kapımız herkese açık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Sonel: "Kapımız herkese açık"

Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "halk günü" toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "halk günü" toplantılarını sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen "halk günü" toplantısında, valiliğin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Vali Sonel, pandemi sürecinde vatandaşların dertlerini dinlemeye, sorunlarına, sıkıntılarına çare üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Halk gününe katılan vatandaşlara pandemi konusunda hatırlatmada bulunan Vali Tuncay Sonel, aşılarını tam yaptırmayan vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmalarını istedi.

273 vatandaşımızın sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi. - ORDU

Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'
Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'
Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'
Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'
Vali Sonel: 'Kapımız herkese açık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mucize incir ağacını görenler şaşırıyor! Kalın duvarı delerek meyve verdi
Mucize incir ağacını görenler şaşırıyor! Kalın duvarı delerek meyve verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Tanju Özcan Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Derya Şensoy Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Max Meyer Ali Öztürk Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Sonel: "Kapımız herkese açık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:23:50. #1.16#

title