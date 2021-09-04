Vali Sonel: "Kapımız herkese açık"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "halk günü" toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "halk günü" toplantılarını sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen "halk günü" toplantısında, valiliğin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Vali Sonel, pandemi sürecinde vatandaşların dertlerini dinlemeye, sorunlarına, sıkıntılarına çare üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Halk gününe katılan vatandaşlara pandemi konusunda hatırlatmada bulunan Vali Tuncay Sonel, aşılarını tam yaptırmayan vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmalarını istedi.

273 vatandaşımızın sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı