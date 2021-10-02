Vali Sonel: 'Kapımız açık' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Sonel: "Kapımız açık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Sonel:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Valilik toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı.

Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini hem makamında, hem Açık Kapı'da hem de düzenlediği halk günü toplantılarında dinleyen Vali Tuncay Sonel, iletilen sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

Halk Günü toplantısında 196 vatandaşı dinleyerek dertlerine çözüm bulan ve devletin şefkatini güleryüzünü gösteren Vali Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz halk günü toplantılarında sağlık, iş, sosyal yardım, yol gibi birçok konuda yaşadıkları sorunların, sıkıntıların çözümü noktasında Valiliğimize kadar gelerek bizlerden destek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Vali Tuncay Sonel, Halk Günü toplantısında hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine de vatandaşlar tarafından iletilen sorunlara gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları ve yapılan işlemler sonucunda vatandaşları bilgilendirmeleri talimatında bulundu.

Vali Tuncay Sonel, korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği Halk Günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak, yakından ilgilendi. Kendisi için yaptıkları resim çalışmasını takdim eden çocuklara da teşekkür etti ve çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halk Günü'ne katılan vatandaşlar, kendileriyle ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel'e, "Allah işinizi rast getirsin, iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun" diyerek, teşekkürlerini sundular. - ORDU

Vali Sonel: Kapımız açık

Vali Sonel: Kapımız açık

Vali Sonel: Kapımız açık

Vali Sonel: Kapımız açık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Oğuzhan Koç
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Stefan Kuntz Alex Teixeira Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Sonel: 'Kapımız açık' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:15:48. #1.17#