Vali Sonel, Kadın Korucuları Aileleriyle Geziye Gönderdi

Tunceli'de zor şartlarda terörle mücadelede görev alan kadın korucuları Mardin gezdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte zor şartlarda terörle mücadelede görev alan kadın korucu ve aileleri için jest yaptı. Korucu kadın ve aileleri Mardin'de bulunan tarihi ve turistik yerler ile inanç merkezlerini görmeleri için 3 günlük geziye gönderildi.Mardin'e gezen korucu ve aileleri tekrar Tunceli'ye döndü.

Zorlu bir görev yüklenen kadın korucuların çocuklarıyla birlikte moral depolaması için Mardin gezisi düzenlediklerini belirten Vali Tuncay Sonel, "Kadın korucularımız Jandarmamız ve polisimizle omuz omuza çok zor şartlarda terörle mücadele ediyorlar. Onlara bu süreçte moral vermek amacıyla bu geziyi organize ettik. Kadın korucularımıza düşen görevler çok daha fazla. Çünkü koruculuk görevlerinin yanında annelik görevleri de var. Düzenlediğimiz bu geziyle çocuklarıyla birlikte hem ülkemizin en güzel illerinden Mardin'i gezdiler hem de moral depoladılar" dedi.

Kadın korucular ve çocukları, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Sonel'e teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA