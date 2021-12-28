Vali Sonel'in girişimleriyle bozuk olan yol betona kavuştu - Haberler
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Vali Sonel'in girişimleriyle bozuk olan yol betona kavuştu

Vali Sonel'in girişimleriyle bozuk olan yol betona kavuştu
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da 2 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babaevine giden yol, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle onarıldı.

ORDU (AA) - Ordu'da 2 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babaevine giden yol, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle onarıldı.

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde kaldığı evin yolunun stabilize olması nedeniyle araçların geçişleri zorlandığını belirterek, Vali Tuncay Sonel'den destek istedi.

Bunun üzerine Sonel, yetkililere, çalışma başlatılması ve yola beton dökülerek daha kullanışlı hale getirilmesi talimatını verdi.

Bir süre sonra yolda çalışma başlatan Ulubey Belediyesi ekipleri, yaklaşık 500 metrelik yola beton döktü.

Yılmaz Özdemir, AA muhabirine, eve giderken sıkça kullandıkları yolun bozuk olması nedeniyle Vali Sonel'den yardım istediğini söyledi.

Bu isteğini Vali Sonel'in geri çevirmediğini dile getiren Özdemir, "Kendisinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede yol beton dökülerek daha kullanışlı hale geldi." dedi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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