Vali Sonel, gençlerin ve sporcuların isteğini yerine getirdi
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Vali Sonel, gençlerin ve sporcuların isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye ilçe ziyareti programı esnasında karşılaştığı gençlerin ve sporcuların isteğini yerine getirdi.

Vali Sonel, gençlerin ve sporcuların isteğini yerine getirdi
09.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:52

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye ilçe ziyareti programı esnasında karşılaştığı gençlerin ve sporcuların isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Sonel'in 7 Temmuz'da Mesudiye ilçesine ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Yeşilce Mahallesi'ni de gezen Sonel'in, yöre halkı ile bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöre halkı ile sohbeti sırasında mahallede bulunan gençler, spor sahasının eksikliklerinin giderilerek spor yapılabilir hale getirilmesini istediler. Gençlerin spor yapma isteğini memnuniyetle karşılayan Vali Sonel, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e talimat vererek, Yeşilce'deki spor sahasının bakımının yapılmasını ve eksikliklerinin giderilmesini istedi. Yeşilce'de bulunan spor sahasının ihtiyacı olan basket potası, kale filesi gibi malzemeler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, spor sahasının çevre bakımı da Mesudiye Belediyesi tarafından yapılarak, spor sahası gençlerin istediği hale getirildi."

Açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in Mesudiye ilçesinde muhtarlarla yaptığı tanışma toplantısı öncesinde salonun girişinde kendisini karşılayan tekvando sporcularının malzeme isteğini de yerine getirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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