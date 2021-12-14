ÇANKIRI (Habermetre) - Vali Sonel, Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısına Katıldı Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesinde etkinliğin ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele 6. Bölge Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Koordinatör Valilik olarak Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlık ettiği, Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun ve Sinop illerinin Valileri, ilgili Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin yer aldığı Düzensiz Göçle Mücadele 6. Bölge Koordinasyon Toplantısına, Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nuh Öksüz, İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu katıldı. Zoom sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptı. Dağlı, ülkemizde yürütülen düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 il'in oluşturduğu 6. Bölge içerisinde koordinasyonu gerektirecek hususların toplantıda ele alınacağını ifade etti. Toplantıya başkanlık eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın açılış konuşmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz tarafından bir sunum yapılarak, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle düzensiz göçe maruz kaldığını söyledi. Ahmet Küçükikiz, yıllara göre yakalama istatistikleri, engelleme faaliyetleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları, geri gönderme merkezleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında ypılan mevzuat değişiklikleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve uygulamalar hakkında toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu. Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çelik de, 6. Bölgeye bağlı 8 il'in düzenli ve düzensiz göç istatistikleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğu toplantı, iller bazında yürütülen faaliyetler ve koordinasyonu gerektirecek görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle son buldu.

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