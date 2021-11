Vali Sonel, Devletimizin Tüm Kurumları ile Vatandaşlarımızın Yanındayız

Vali Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor . Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali Sonel, hem makamında, hem 'Açık Kapı' bürosundan başvuruda bulunan, hem de sosyal medya yoluyla kendisine ulaşan vatandaşlarımızın mesai mefhumu gözetmeksizin yanlarında oluyor, dertlerine derman olmaya çalışıyor. Gerçekleştirdiiği "Halk Günü" toplantısında 117 vatandaşımızı tek tek dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri not aldı ve anında çözüme kavuşturdu. Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi. "Halk Günü" toplantılarına zaman zaman çocukları ile gelen aileler de oluyor. Çocuklara karşı ayrı bir sevgisi olan Vali Tuncay Sonel, çocuklarla da yakınen ilgilenerek onlarla da sohbet ediyor, çeşitli hediyeler vererek sevindiriyor. "Halk Günü" toplantısına katılan vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgisi ve ilettikleri sorunlarının dinlenmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bizleri her zaman dinleyerek, sorunlarımıza çare buldu. Allah ayağına taş değdirmesin . Valilikten bizleri memnun ederek yolcu ediyor. Kendisine çok teşekkür esiyoruz" diyerek, duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vali Tuncay Sonel, diğer taraftan şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin kendisiyle görüşme isteklerini de kısa sürede yerine getiriyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet