Vali Sonel: "Devletimiz, vatandaşının her daim yanında"
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Vali Sonel: "Devletimiz, vatandaşının her daim yanında"

Vali Sonel: 'Devletimiz, vatandaşının her daim yanında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantısını gerçekleştirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantısını gerçekleştirdi.

Kovid-19 pandemi kurallarına uygun olarak Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan ve 24 vatandaşın katıldığı "Halk Günü" toplantısında, Vali Tuncay Sonel vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alan Vali Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.

Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Devletimiz, vatandaşının her daim yanında" diye konuştu.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ettiler.

Şehit aileleri ve gazilerimizle de görüşen Vali Tuncay Sonel, Halk Günü Toplantısı öncesi, kendisinden randevu talebinde bulunan şehit aileleri ve gaziler ile de bir araya gelerek, hal ve hatırlarını sordu.

Şehit ve gazi ailelerinin istek ve taleplerini de dinleyen Vali Sonel, "Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Başımızın tacısınız. Gazilerimiz de bizlerin onur kaynağı" diye konuştu. - ORDU

Vali Sonel: 'Devletimiz, vatandaşının her daim yanında'
Vali Sonel: 'Devletimiz, vatandaşının her daim yanında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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