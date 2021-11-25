Vali Sonel, "Devletimiz Vatandaşımızın Yanında"

Vali Tuncay Sonel, başkanlığında yapılan "Halk Günü" toplantıları devam ediyor. Kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarına ayrı bir önem veren Vali Tuncay Sonel, vatandaşlara tek tek söz vererek dinledi. "Halk Günü"ne katılan vatandaşların kendisine ilettikleri talepleri anında çözüme kavuşturan Vali Sonel, vatandaşların da hayır dualarını aldı. Bulduğu her fırsatta şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları hem evlerinde ziyaret eden, hem de makamında ağırlayan Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen tüm sorunların çözümü noktasında gereken hassasiyeti de gösteriyor. Bugünkü "Halk Günü" toplantısında da toplam 138 vatandaşı dinleyen Vali Sonel, "İstiyoruz ki, vatandaşlarımız yaşamlarını en güzel şekilde sürdürsün. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Halk günü toplantılarımızda hazır bulunan ilgili kurum müdürü arkadaşlarımız da iletilen şikayet ve taleplere çözüm bulunması noktasında gerekeni yapıyor" diye konuştu. "Halk Günü" toplantısında vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak bir süre sohbette de bulunan Vali Tuncay Sonel, aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindirmeyi ihmal etmedi.

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