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Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma

Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde Kaymakam Ayhan Işık, iş adamlarına ve özel bir okula ziyaret gerçekleştirdi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde Kaymakam Ayhan Işık, iş adamlarına ve özel bir okula ziyaret gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'a gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, ziyaretinde ilçenin sorunları ve çözülmesi gereken konuları görüştü. Yapılan görüşme sonrası ziyaretlerine devam eden Vali Sonel, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Durak ve iş adamı Ali Gürsoylu'ya ziyaretlerde bulundu.

Eğitim camiasını unutmadı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, son ziyaretini ise ilçede bulunan özel bir okula gerçekleştirdi. Burada minik öğrencilerle ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Vali Sonel, kurum idarecileriyle yaptığı görüşme sonrası Ünye'den ayrıldı. - ORDU

Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma

Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma

Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma

Vali Sonel'den Ünye'ye çıkarma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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