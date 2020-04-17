Vali Sonel'den Tuncelililere "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Vali Sonel'den Tuncelililere "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın" çağrısı - Haber
AK Parti, Tunceli, Fatih, Kültür Sanat

Vali Sonel'den Tuncelililere "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın" çağrısı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tek kent sakinlerine "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın.

17.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:19
Vali Sonel'den Tuncelililere 'Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın' çağrısı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tek kent sakinlerine "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın." çağrısında bulundu.

Sonel, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya geçirdiği sokağa çıkma yasağını bu hafta da uygulama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Evde kal Tunceli" ve "Evde kal Türkiye" çağrısında bulunan Sonel, "Tunceli, Pülümür, Nazımiye, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Mazgirt ve Ovacık sizleri gönüllü olarak hafta sonu evlerinizde kalmaya davet ediyorum. Lütfen." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek de Sonel'in çağrısına destek vermek için sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Sevgili Çemişgezekli, Hozatlı, Mazgitli, Nazımiyeli, Ovacıklı, Pertekli, Pülümürlü, Akpazarlı, hasılı Tuncelili hemşehrilerim, Tunceli ailesi olarak İl Pandemi Kurulu Başkanımız, Valimiz Tuncay Sonel'in çağrısıyla gönüllü olarak sokaklara çıkmıyoruz. Alınan karara destek vermek için hepinize çağrıda bulunuyorum, gelin bu süreci dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle atlatalım Allah'ın izniyle."

Kamu görevlilerinin fedakarlığına da işaret eden Tek, "Bu zorlu süreçte sahada çalışan sağlık ve güvenlik ekiplerimize teşekkür ediyor, evlerinde kalarak bu sürece en büyük desteği veren vatandaşlarımıza ise sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın." mesajı verdi.

Vali Sonel'den Tuncelililere 'Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın' çağrısı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haber
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haber
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haber
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haber
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haber
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Cemal Enginyurt Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Halil Sezai Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Caner Erkin Lionel Messi Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Vali Sonel'den Tuncelililere "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:30:05. #1.15#
title