Vali Sonel'den Tuncelililere "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın" çağrısı Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tek kent sakinlerine "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tek kent sakinlerine "Hafta sonu gönüllü olarak sokağa çıkmayın." çağrısında bulundu.

Sonel, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya geçirdiği sokağa çıkma yasağını bu hafta da uygulama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Evde kal Tunceli" ve "Evde kal Türkiye" çağrısında bulunan Sonel, "Tunceli, Pülümür, Nazımiye, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Mazgirt ve Ovacık sizleri gönüllü olarak hafta sonu evlerinizde kalmaya davet ediyorum. Lütfen." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek de Sonel'in çağrısına destek vermek için sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Sevgili Çemişgezekli, Hozatlı, Mazgitli, Nazımiyeli, Ovacıklı, Pertekli, Pülümürlü, Akpazarlı, hasılı Tuncelili hemşehrilerim, Tunceli ailesi olarak İl Pandemi Kurulu Başkanımız, Valimiz Tuncay Sonel'in çağrısıyla gönüllü olarak sokaklara çıkmıyoruz. Alınan karara destek vermek için hepinize çağrıda bulunuyorum, gelin bu süreci dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle atlatalım Allah'ın izniyle."

Kamu görevlilerinin fedakarlığına da işaret eden Tek, "Bu zorlu süreçte sahada çalışan sağlık ve güvenlik ekiplerimize teşekkür ediyor, evlerinde kalarak bu sürece en büyük desteği veren vatandaşlarımıza ise sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın." mesajı verdi.

Kaynak: AA