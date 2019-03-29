Vali Sonel'den Tunceli Belediyesi İşçilerine Yüzde 30 Zam

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 21 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı hizmetleri anlatmak için düzenlediği basın toplantısında kendisiyle görüşmek için bekleyen Tunceli Belediyesi işçi sendikalarının temsilcilerine, seçimlere 2 gün kala işçilere bir sürpriz yaparak yüzde 30 zam yaptığını söyledi.

Tunceli'de 21 aydır Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, basın toplantısı düzenleyerek kente yaptığı hizmetleri anlattı. Sonel, güvenlik güçlerinin üstün çabasıyla Tunceli'de yakalanan huzur ortamı ile birlikte kentin büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Sonel şöyle konuştu:

"Yaklaşık 21 ay oldu Tunceli Belediye Başkan Vekilliği'ni yürütüyorum. Bu 21 aylık dönem içinde gerçekten Tunceli büyük değişim geçirdi. Özellikle güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıklarıyla teröre vurulan büyük darbeler sonucu Tunceli huzur kenti haline geldi. İnsanlar geçmişte gece saatlerinde dışarı çıkmazken, artık gece yarılarına kadar eğlenebiliyorlar ilimizde. Tunceli'ye yaptığımız hizmetlerde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızın çok fazla katkısı olmuştur. Tunceli halkı adına sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 30 ZAM SÜRPRİZİ

Toplantı sonunda Vali Sonel, toplu iş görüşmeleri için belediyede olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Tunceli temsilcilerini yanına çağırarak sürpriz bir açıklama yaptı. Vali Sonel, "Sendikacı arkadaşlar toplu iş görüşmeleri için benimle görüşmek istiyorlar. Biz ilk günden beri toplumun bütün kesimlerine dokunuyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlıklar ile çalışıyor büyük emek harcıyor. Bu durum karşısında duyarsız kalamazdık. Ben de burada açıklıyorum; belediye işçimize 1 yıl geçerli olmak üzere yüzde 30 zam veriyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye işçileri adına toplu iş görüşmelerini yürüten sendika bölge temsilcisi Şükran Yılmaz ise Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. - Tunceli

Kaynak: DHA