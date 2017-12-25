Vali Sonel'den Okul Ziyareti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.



Vali Sonel ve beraberindeki Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan ile her hafta pazartesi günü düzenli olarak gerçekleştirdiği okul gezileri kapsamında İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.



Okulda incelemelerde bulunarak sınıfları tek tek ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunan Sonel, öğrencilerin durumlarını ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğu ve öğrencilerle öğretmenlere başarılar diledi.