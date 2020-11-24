Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi

24.11.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:15
Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım doğumlu öğretmenlere doğum günü sürprizi yaptı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım doğumlu öğretmenlere doğum günü sürprizi yaptı. Ordu ili genelinde tespit edilen 24 Kasım doğumlu 21 öğretmeni telefonla arayıp, doğum günlerini kutladı.

Pandemi dolayısıyla öğretmenleri evlerinde ziyaret edemeyen Vali Tuncay Sonel, doğum günü olan öğretmenlere pasta ve çiçek göndererek, doğum günü sürprizinde bulundu.

Vali Tuncay Sonel'in telefonla kendilerini arayıp doğum günlerini kutlamasının ardından evlerine doğum günü pastası ve çiçeği gönderdiğini gören öğretmenler duygulu anlar yaşadılar.

Vali Tuncay Sonel'in pastalı, çiçekli doğum günü sürprizi karşısında hem şaşıran hem de çok mutlu olan öğretmenler, "Öğretmenlik mesleğimizde ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştık. Sayın Valimizin öğretmenlere değer verdiğini duymuştuk. Bizleri telefonla arayarak, doğum günümüzü kutlamıştı. Ancak, böylesine bir jesti beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Sayın Valimizden Allah razı olsun" diyerek, duygularını dile getirdiler.

Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım doğumlu öğretmenleri unutmayan Vali Tuncay Sonel de, "Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz, bizim için çok kıymetlidir. Bizlerin üzerinde unutulmaz emekleri ve fedakarlıkları vardır. Onlar bizim baş tacımızdır. Öğretmenlerimize ne yapsak azdır. 24 Kasım doğumlu öğretmenlerimize küçük bir jest yapıp, onları böyle anlamlı bir günde mutlu etmek istedik. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu. - ORDU

Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi
Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi
Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi
Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması
Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması
Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti
Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti
Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti
Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Lütfi Elvan İlham Aliyev Bülent Arınç
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Medya Kayserispor Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 20:16:26. #1.14#
title