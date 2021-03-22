Vali Sonel'den Kovid-19'la topyekun mücadele mesajı Açıklaması
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Vali Sonel'den Kovid-19'la topyekun mücadele mesajı Açıklaması

22.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:55
Vali Sonel'den Kovid-19'la topyekun mücadele mesajı Açıklaması

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kontrollü normalleşme sürecinin başladığı günlerde Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tabloda ilk sıralarda olan ilimiz, alt sıralara doğru gerilemektedir.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kontrollü normalleşme sürecinin başladığı günlerde Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tabloda ilk sıralarda olan ilimiz, alt sıralara doğru gerilemektedir." dedi.

Vali Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vaka sayılarının azaltılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sonel, koronavirüs salgın hızını azaltmak için Ordu'da topyekun bir mücadele verildiğini söyledi.

Sonel, salgının hızının azaltılmasına yönelik çalışan herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kontrollü normalleşme sürecinin başladığı günlerde Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tabloda ilk sıralarda olan ilimiz, alt sıralara doğru gerilemektedir. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdüreceğiz. İçişleri Bakanlığımızın denetim talimatları doğrultusunda, 19 ilçemizde ve yaşamın tüm alanlarında denetim faaliyetlerimizi, vatandaşlarımıza, esnafımıza rehberlik edecek şekilde sürdüreceğiz. Kovid-19 asla ihmale gelmez. Sahada tam anlamıyla çalışacağız. Biz, bize düşeni tam manasıyla yerine getireceğiz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimiz, kamu görevlilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız herkes büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Muhtarlarımızı, din görevlilerimizi de bu işe dahil ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz."

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu ise hızlı bir yayılım gösteren mutant virüs konusunda herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bir mutant virüs gerçeği var. Bu konuda herkes çok dikkatli ve duyarlı davranmalı. Okullara giden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok dikkatli olmalılar. En ufak bir belirtide sağlık çalışanlarımızla iletişime geçmeliler. İzole edilen vatandaşlarımız, asla izole edildikleri yerden dışarıya çıkmamalılar. Biz onlara her konuda yardımcı oluruz. Pozitif vakaların, virüsü bir başkasına bulaştırmasının önüne geçebilmek için Sayın Valimizin bizlere sağladığı imkanlarla filyasyon, test ve temaslıları tespit etme süreklerini olabildiğince kısalttık. Bu da bizlere vakalara daha kısa sürede müdahale etmek imkanı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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