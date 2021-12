Vali Sonel, "Bir Vatandaşımızın Dahi Duası Önemli " Vali Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor. Vali Sonel, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenli olarak Çarşamba günleri gerçekleştirdiği "Halk Günü" toplantısında, bugün de vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda vatandaşlara tek tek söz vererek, talep, şikayet, sıkıntı ve önerilerini dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen her türlü talepleri not aldı, bir kısmını da anında çözüme kavuşturdu. Gerekli gördüğü konularda da toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi. Vali Tuncay Sonel, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları hem makamında ağırlayarak, hem açık kapıda dinleyerek, hem de evlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyor. Gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla yakından ilgilenerek, iletmiş oldukları talepleri yerine getiriyor ve vatandaşların hayır dualarını alıyor. Bugün de düzenlediği "Halk Günü"nde toplam 154 vatandaşımızı dinleyen Vali Sonel, "Halk Günü"ne aileleri ile birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek, çocuklara sürpriz hediyeler verdi ve onları sevindirdi. Valiliğin kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunun özellikle altını çizen Vali Tuncay Sonel, "Siz değerli vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlara hızlıca çözüm bulmak, sizlerle bir arada olmak için 'Halk Günü' toplantılarını düzenliyoruz. İstiyoruz ki, herkese ulaşalım, buradan sizleri mutlu yüzlerle uğurlayalım. Valiliğimize kadar gelerek bizlerden destek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu. "Halk Günü"ne katılan vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel'e, "Allah sizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek dua ettiler ve teşekkürlerini sundular.

