Vali Sonel, Bayram Ziyaretlerinde Bulundu

Vali Tuncay Sonel, vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru, sağlığı ve ihtiyaçları için Kurban Bayramını çalışarak geçiren kamu görevlilerine ziyarette bulundu. Kontrol ve Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti Ziyaret programına, Altınordu ilçemizin Eskipazar, Güzelyalı mahalleleri ile Gülyalı ilçesinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek başlayan Vali Tuncay Sonel, buralarda görev yapan jandarma ve polis memurlarının bayramını kutladı. Jandarma ve polis memurlarıyla çay eşliğinde bir süre sohbette bulunan Vali Sonel, "Herkes bayram kutlarken, sizler halkımızın güvenliği, huzuru, kamu güvenliğinin sağlanması için sevdiklerinizden ayrı görevinizin başındasınız. Sizlere çok şey borçluyuz. Rabbim sizleri her türlü kötülükten korusun. Ayağınıza taş değdirmesin. Hepinize hayırlı mesailer, hayırlı görevler diliyorum. Aile efradınızla birlikte bayramınızı kutluyorum. Sağlık ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum" dedi. Yol kontrol ve uygulama noktalarında denetlenen araçlardaki sürücü ve yolcuların da bayramını kutlayan Vali Sonel, kendi eliyle sürücülere ve yolculara tatlı ve çikolata ikramında bulunarak, seyahatlerinde trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Altınordu İlçemizin Karşıyaka mahallesinde bulunan yerleşkesini de ziyaret eden Vali Sonel, burada görevi başında bulunan itfaiye personellerinin bayramını kutladı. İtfaiye teşkilatının çok önemli görev yaptığına dikkat çeken Vali Sonel, "İtfaiye teşkilatımız, yangın, deprem, sel afeti gibi olaylarda cansipare görev yapmaktadır. Zamana karşı bir yarışın içinde görev yapıyorsunuz. Emeğiniz çok. Bunu komşu ilimiz Giresun'da yaşanan sel afetinde, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem afetinde de gördük. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Ailenizden ayrı bu bayram gününde yine görev başındasınız. Hem sizlerin, hem de ailenizin bayramını kutluyorum" diye konuştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti Kurban Bayramında yoğun mesai verilen yerlerden birisi olan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Sonel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personellerin bayramını kutladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personellerin halini ve hatırını da soran Vali Sonel, "Pandemi sürecinde çok yoğun bir çağrı trafiği ile karşı karşıya kaldınız. Ancak, her biriniz üstün bir performans göstererek, bu süreçte iki katına çıkan çağrıları zamanında cevaplandırmayı başardınız. Sevdiklerinizden ayrı bu bayram gününde yine vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmenin gayreti içindesiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailenizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramı ziyaret programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne gelişinde, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Sonel, İl Emniyet Müdürlüğü yöneticilerinin tek tek bayramını kutladı ve bir süre sohbette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Sonel, burada da İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve Komutanlar tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbelilerin ve askerlerin bayramını kutlayan Vali Sonel, "Hem jandarmamız, hem de emniyetimiz bizim gözbebeğimizdir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında jandarmamız, emniyetimiz fedakarca görev yapmakta. Hakikaten hepiniz birer kahramansınız. Kurban Bayramı münasebetiyle tüm şehitlerimizi de rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman gazilerimizden ahirete irtihal edenleri de rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz" diye konuştu. Sağlık Kurumlarını Ziyaret Etti Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, Kurban Bayramı vesilesi ile Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi, Boztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek, hastanelerde tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının bayramlarını kutladılar. Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramını çalışarak geçirmek durumunda olan kamu görevlilerine yaptığı ziyaretin ardından şehit ve gazi ailesine evlerinde ziyarette bulundu. İlk ziyaretini, 28 Şubat 1980 tarihinde Şanlıurfa Suruçta görev esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Şenel Şahin'in Karşıyaka mahallesinde ikamet eden ailesine yapan Vali Tuncay Sonel, şehidin eşi Ayten ve çocuklarının Kurban Bayramını kutladı. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sonel, "Bu mübarek Kurban Bayramında şehidimizi rahmet ve dua ile anıyoruz. Şehidimizin bizlere emaneti olan sizler, bizim başımızın tacısınız. Rabbim sizleri cennetinde buluştursun. Bugün, bu güzel vatanda özgürce ve rahatça yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnettarız" diyerek, duygularını dile getirdi. Vali Tuncay Sonel daha sonra 15 Nisan 1995 tarihinde Bitlis Mutki'de operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan Gazi Jandarma Er Nurettin Korkmaz'ın evine bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazi Nurettin Korkmaz ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın İçişleri Bakanımızın, hem de Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın selamlarını sizlere getirdik. Bize düşen her ne varsa her daim kapımız sizlere açık" dedi. Vali Tuncay Sonel, ziyarette bulunduğu evlerde ve sokakta karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı vererek, onları da sevindirmeyi ve mutlu etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Habermetre