Vali Sonel, Bayram Öncesinde Şehit Ailelerimizi ve Gazilerimizi Ziyaret Etti

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelen, onlarla yakından ilgilenen ve her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında özel bir çaba gösteren Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramı arefesinde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Tuncay Sonel, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ile birlikte şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret programına, Akyazı mahallesinde ikamet eden Kore Gazisi İsmail Palakçı'yı ziyaret ederek başladı. Kore Gazisi İsmail Palakçı ve ailesinin Kurban Bayramını kutlayan Vali Sonel, Kore Gazisi İsmail Palakçı'nın savaş hatıralarını inceledi ve anılarını dinledi. Kore Gazisi İsmail Palakçı'ya sağlıklı uzun ömür dileğinde bulunan Vali Sonel, "Sizler, bizim yaşayan onur ve gurur abidelerimizsiniz. Kore Savaşı'nda, Güney Kore halkının gönlünü fethettiniz. Ülkemizi başarıyla temsil ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. Kore Gazisi İsmail Palakçı da Vali Sonel'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Bizlere erken bayram sevinci yaşattınız. Sizleri takip ediyorum güzel işler yapıyorsunuz. Rabbim yolunuzu açık eylesin" diye konuştu. Vali Tuncay Sonel ikinci ziyaretini, 9 Mayıs 1993 tarihinde Somali'deki görevi esnasında elektrik çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Halil Muret Gözükan'ın Bucak mahallesinde ikamet eden annesi Hasret Gözükan'a yaptı. Şehit Halil Murat Gözükan'ın annesi Hasret Gözükan hal ve hatırını soran Vali Sonel, ailenin bayramını kutladı. Aileye, bir ihtiyaçlarının, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını da soran Vali Sonel, "Sizler, bizim baştacımızsınız. Sizler için ne yapsak azdır. Kapımız, gönlümüz her daim sizlere açık. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa gece gündüz demeden beni rahatlıkla arayabilirsiniz" diye konuştu. Vali Tuncay Sonel'in ziyaretinden dolayı duygulandığını ifade eden Şehit Annesi Hasret Gözükan, "Kurban Bayramı öncesinde devlet büyüğümüzün bizleri hanemizde ziyaret etmesi beni çok duygulandırdı. Allah sizlerden razı olsun. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa hemen yerine getiriyorsunuz zaten. Rabbim sizlere ve devletimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu. Üçünci ziyaretini 24 Ocak 1986 tarihinde Bilecik'in Söğüt ilçesindeki birliğinde vatani görevini yaparken elektrik çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Ahmet Şahin'in Şahincili mahallesinde ikamet eden eşi Hüsne Şahin'e yapan Vali Tuncay Sonel, şehidin eşi Hüsne ve oğlu Seyfettin Şahin'in bayramını kutladı. Şehit ailesinin hal va hatırını da soran Vali Sonel, "Sizlerle her fırsatta bir araya geliyoruz. Ancak, bayram öncesinde de sizleri hanelerinizde ziyaret ederek, bir ihtiyacınız var mı? Bizlerden bir isteğiniz olur mu? diye ziyaret edip, varsa isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı karşılayarak sizleri bayrama mutlu bir şekilde girmesini arzu ediyoruz. Sizler, bu vatana en değerli varlığınızı feda etmişsiniz. Şehidimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak ve isteklerinizi yerine getirmek, bizim en başta gelen görevimizdir. Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. Şehit Eşi Hüsne Şahin de Vali Tuncay Sonel'in ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Allah sizlerden razı olsun. Her daim hal ve hatırımızı soruyorsunuz. Ne zaman bir derdimiz olsa, n zaman kapınızı çalsak, hemen derdimize derman oluyorsunuz. Ne diyelim ki Rabbim sizin gibi yöneticilerimizin sayısını artırsın" dedi. Daha sonra sırasıyla 11 Mart 1994 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Bilgin Çelenk'in Şahincili mahallesinde ikamet eden annesi Emriye ve kardeşi Güven Çelenk'i, 7 Aralık 1976 tarihinde İstanbul'da görev yaptığı sırada girdiği bir çatışmada şehit düşen Polis Memuru Aydın Güler'in Yenimahalle'de ikamet eden eşi Sevim ve oğlu Fırat Hamdi Güler'i, 12 Ekim 1979 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Üsteğmen Mahmut Fazla'nın Yenimahalle'de ikamet eden eşi Kadriye Fazla'yı, 12 Temmuz 2008 tarihinde Tunceli Geyiksuyu'nda mayına basarak yaralanan ve gazi olan Jandarma Komando Mücahit Mücahid Çakır'ı ikamet ettiği Şahincili mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, şehit ailelerinin ve gazilerin hem bayramlarını kutladı, hem de bir istekleri olup olmadığını sordu. Vali Tuncay Sonel, ziyaret ettiği şehit ailelerine ve gazilere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın, bayram kutlama mesajlarını ve selamlarını da iletti.

