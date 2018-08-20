Vali Sonel, Asker ve Polisle Bayramlaştı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Kurban Bayramı arifesinde görevi başındaki asker ve polisle bayramlaştı.

Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte merkeze bağlı Kocakoç, Nazımiye ilçesinde Kıl ve Şehit Mehmet, Ovacık ilçesindeki Karağolan ve Hozat ilçesindeki Buzlupınar Jandarma karakollarını ziyaret etti.

Burada görev yapan askerlerle bir araya gelerek bayramlaşan Sonel, onlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Sonel ve beraberindekiler daha sonra kent merkezinde hakim tepelerde güvenlik hizmeti yürüten 4 özel harekat kontrol noktası ile 3 yol güvenlik kontrol noktasını ziyaret etti.

Görevi başındaki polis memurlarıyla bayramlaşan Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de asker ve polisin gayretleriyle terörle mücadelede önemli başarılar kazanıldığını söyledi.

Tunceli'nin huzur kenti olması ve hak ettiği noktaya gelebilmesi için tüm güvenlik birimlerinin omuz omuza mücadele verdiklerini dile getiren Sonel, şunları kaydetti:

"Onlar için ne yapsak azdır. Devam eden terörle mücadelede askerimizin ve polisimizin moral ve motivasyonu yüksek olduğunu gördük ve çok sevindik. Bu kararlılık ve yüksek moral, motivasyon kentimizi terörden arındıracak ve vatandaşlarımız, ülkemiz huzur içinde aydınlık geleceğe yürüyecek. Bugün ziyaret ettiğimiz karakollarımızdaki ve özel harekat kontrol noktalarındaki görev yapan asker ve polisimizle bir araya gelerek bayramlaştık. Hepsinin Allah yar ve yardımcısı olsun."

Sonel, Tunceli'de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için bir dizi önlemler alındığını hatırlatarak, projelerin hayata geçirilmesinde büyük katkısı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Tunceli halkı adına teşekkürlerini sunduğunu sözlerine ekledi.