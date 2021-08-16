Vali Sonel, "Aşısını Yaptırmayan Vatandaşlarımız, Mutlaka Aşılarını Yaptırsınlar"

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın hazır bulundu. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapıldı. Sunumda, vaka sayıları, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, denetim verileri, çağrı merkezi verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi. Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında yapılan sunumun ardından vaka saylarında gözlenen artışa dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım, titiz davranalım, rehavete kapılmayalım" dedi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere vakaların aşağıya çekilmesi ve aşılama oranlarını yükseltme noktasında büyük gayret gösterildiğini belirten Vali Sonel, video konferans yoluyla toplantıya katılan Kaymakamlara aşı konusunda gerekli talimatları vererek, muhtarlar başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş yöneticileriyle toplantı yaparak, vatandaşların evlerinde ziyaret edilmesini ve aşı olmayanların aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını, Pandemi ile mücadelenin en etkili silahının aşı olduğunun anlatılmasını istedi. "Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsınlar" diyen Vali Tuncay Sonel, "İlimizde yapılan toplam aşı sayısı 948. 726, 1. doz aşı uygulanan vatandaşımızın sayısı 468. 383, 2. doz uygulanan kişi sayısı 386. 803, 3. doz uygulanan kişi sayısı ise 93. 540'dır. Emniyetimiz, jandarmamız, kamu, kurum ve kuruluşlarımız denetimlerine devam ediyor. Hep birlikte elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz" dedi. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre