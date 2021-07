Vali Sonel, "Aşımızı Mutlaka Olalım"

Vali Tuncay Sonel, "Haydi Ordu Kolları Sıvayalım" sloganıyla aşılama çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanında kurulan aşı çadırını ziyaret etti.

Yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Tuncay Sonel'e, Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, Ak Parti İl Başkanı Halit Tomakin eşlik etti. Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'ndan salgınla mücadele kapsamında Ordu'da yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Tuncay Sonel, salgınla mücadelenin aşı olmaktan geçtiğini belirtti ve Orduluları aşı olmaya davet etti. Ceren Özdemir Meydanı'nda Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırının, aşılama çalışmalarının vatandaşın ayağına getirmek amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, aşı olmaya gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Aşı olmak için her yaştan vatandaşların geldiğini ve bunun son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Sonel, salgınla mücadelenin bir yılı aşkındır devam ettiğinin altını çizerek, "Bizim, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Sağlık Bakanımıza kadar, İçişleri Bakanımızdan bütün bakanlıklarımıza kadar, sağlık teşkilatımızdan, emniyetimiz, jandarmamıza kadar toplumumuzun tüm birimleriyle bu konuda bir uğraşımız var. Ordu'muzun 19 ilçesinde de tüm Ordu ailesi olarak biz istiyoruz ki, vakalarda düşme olsun, azalsın hatta hiç olmasın. Bu konuda da tüm arkadaşlarımızla beraber emek veriyoruz" dedi. Ordululara aşılanmaları konusunda çağrıda bulunan Vali Tuncay Sonel sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yöre insanlarımızdan, gençlerimizden şunu istiyoruz; lütfen aşılarını olsunlar, ne kadar çok aşılama olursa o kadar bu illete yakalanmama oranı düşüyor. Biz vaka sayılarında Allah'a şükür düşüşe geçtik. Bunun için de Ordulu hemşerilerimize teşekkür ediyorum ama rehavet olmasın lütfen. Biz yine dikkat edelim. Aşılarımızı yaptıralım. Sevgili gençler: aşı olun, aşı olduğunuz takdirde sağlıklı oluruz ve hep birlikte bu Covid-19 illetini yeneriz. Sağlık teşkilatımız, doktorlarımız, hemşerilerimiz, güvenlik güçlerimiz, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız bu konuda hakikaten çok büyük emek veren bütün Ordu ailemiz var. Tekrar tekrar diyorum aşı olunsun. Bugün burada çok sevindim, aşı olmak için her yaştan gelen hemşerilerimiz var. Lütfen aşımızı olalım. Kendi adıma da ben iki doz aşı olmuştum. İnşallah üçüncüsünü de biraz vakit geçtikten sonra olacağız. Ama lütfen aşımızı olalım. Hep beraber aşı olma hususunda ülkemizin ilk sıralarına çıkalım. Sağlığımız için, geleceğimiz için, birbirimize olan sorumluluğumuz için. Hep birlikte inşallah devletimizle, milletimizle inşallah bu illeti yeneceğiz. " Konuşmasının devamında aşı olmak isteyen vatandaşların istekleri doğrultusunda aşılamalarının yapılacağına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "80 yaşındaki bir dedemize rastladık, aşı olmak istiyor. Aşı olmak isteyen dedelerimiz, ninelerimiz varsa biz devlet olarak araç göndeririz, ekip göndeririz, aşılarını yaptırırız. Ordu'muz bu konuda bilinçli. Memleketimiz hem ülkemizin, hem de Karadeniz'imizin en nadide şehri. Aşılamada en ilk sıralarda olmamız lazım. Biz Sağlık Bakanımızın, Bilim Kurulumuzun, doktorlarımızın verdiği kararlara uyuyoruz. Eğer aşı olmayan varsa, yarın bir hastalık geçirdiği zaman, bulaştırdığı zaman bu süreci uzatıyor. Bence aşı olsunlar. Doktorlarımızı dinleyelim, ben dinliyorum. Doktorlarımız burada. Hepsi birbirinden değerli doktorlarımız. Aşının faydalarını anlatıyorlar. Biz de uyacağız. Başka çaremiz var mı? 81 ilde, ülkemizin her yöresinde ne kadar aşı olursa, o kadar çok vakalar düşecek ki biz görüyoruz etkisini. Aşı oldukça vakalarımızın düşüşünü gördük. Ben olmalarını tavsiye ediyorum. Bizimki tavsiye. " Ordu'da 586 bin civarında aşılama yapıldığının da altını çizen Vali Tuncay Sonel, vatandaşlara rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Sonel "Aşımızı yapacağız kendimize dikkat edeceğiz, yine maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Aslında sağlık için de öyle. İnşallah ilerleyen süreçlerde maskeden de kurtuluruz. Bakın bugün bir mutluluk var. Çarşı, pazar esnaflarımız açıldı. Onları da düşünmemiz lazım. Bizim esnaflarımızı düşünmemiz lazım. Kendimizi düşünmemiz lazım, yöre insanımızı düşünmemiz lazım. Bu illet bitsin eski günlere dönelim artık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Habermetre