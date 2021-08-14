Vali Sonel: "781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi"
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Vali Sonel: "781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi"

Vali Sonel: '781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sağanak yağış ve selden 781 tarım işçisinin güvenli bir alana nakledildiğini söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sağanak yağış ve selden 781 tarım işçisinin güvenli bir alana nakledildiğini söyledi.

Yaşanan sel nedeniyle Fatsa'da incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak için ilçeye gelen ve kaldıkları çadırları su altında kalan fındık işçilerini de ziyaret eden Vali Sonel, "Fındık toplamak için ilimize gelen tarım işçilerimizin şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için ilçedeki METiP alanında 296 çadırda kalan 781 tarım işçisi kardeşlerimiz güvenli bir alana nakledildi. Büyükşehir ve Fatsa Belediyemiz de bu vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyor" dedi. - ORDU

Vali Sonel: '781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi'
Vali Sonel: '781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi'
Vali Sonel: '781 tarım işçisi güvenli bir alana nakledildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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