Vali Sonel, "3. Doz Hatırlatma Aşısını Mutlaka Yaptıralım" Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi. Sağlık Bakanlığının 3. doz hatırlatma aşısı takvimini açıklaması sonrasında ilimizde 3. doz hatırlatma aşısı için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Covid-19 pandemisi ortaya çıkan yeni varyantlarla birlikte sürüyor. Bizler de pandemi ile mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi ile mücadelenin bilinen en etkili yolu aşıdır. İlimizde aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Aşısını olmayan vatandaşlarımıza SMS mesajı gönderiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırabilmeleri için çalışıyoruz. Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı %91, 28'e ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta %85. 7'lik aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise %82. 43'lük oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 569. 397 birinci doz, 551. 961 ikinci doz, 190. 533 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1. 311. 891 doz aşı yaptık" dedi. Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için Covid-19 Pandemisine karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve insanlarımızın sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını ile 2 yıla yakındır büyük mücadele veriliyor. Bu mücadeleyi tüm Dünya ülkeleriyle birlikte ülkemiz de vermekte. Coranavirüs'e karşı korunmanın bilimsel olarak belirlenen tek yolu aşılanmaktır. Aşılama çalışmalarında da ilimiz, Türkiye genelinde ilk sırada yer almakta. Koruyucu sağlık tedbirlerinin uygulanması bakımından da çok ciddi bir gayret ve emek sarf ediliyor. Vatandaşlarımız da büyük oranda alınan tedbirlere ve kurallara riayet ediyor. Aşı konusunda da duyarlılık gösteriyorlar. Pandemi devam ettiği sürece rehavete kapılmadan alınan tedbirlere ve kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılarımızı eksiksiz bir şekilde yaptırmalıyız. Özellikle 3. doz hatırlatma aşımızı mutlaka olmalıyız. Bizler de kontrol ve denetim görevlerimizi ifa etmeye devam edeceğiz" dedi. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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