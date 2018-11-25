Vali Sonel, 24 Öğretmeni Prag'a Geziye Gönderecek

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kura ile belirlenen 24 öğretmeni Prag'a gönderecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda öğretmenlere hitaben konuşan Vali Sonel, Tunceli'nin eğitimle anılan bir kent olması için özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür ettiği belirtildi.

Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Siz kıymetli öğretmenlerimiz sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman bizim için önemlisiniz. Tunceli eğitimde bir marka. Bunun için emek harcayan siz değerli öğretmenlerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum. Hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de canlarını bu vatan uğruna feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli olan öğretmenlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Tunceli ailesine katılan genç öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu Tunceli artık huzur şehri oldu. Daha önce virane olan yerler yeniden inşa edildi. Gerçekleştirilen şampiyonalar sonrasında Tunceli artık doğa ve su sporları ile anılır oldu. Tunceli vatanımızın en güzel yerlerinden biridir."

"24 öğretmene 4 günlük Prag gezisi"

Açıklamada, Vali Sonel, 2017 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 24 öğretmeni Paris'e tatile gönderdiğini anımsattı.

Vali Sonel, "Öğretmenlerimizin bizlere emeği çok fazla. Geçen yıl 24 Kasım'da 24 öğretmenimizi Paris'e göndermiştik. Bu yıl da 24 öğretmenizi görülmesi gereken yerlerin başında olan Prag'a 4 gün süreyle her şey dahil geziye göndereceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, düzenlenen kura çekimi ile tatile gidecek 24 öğretmenin belirlendiği kaydedildi.