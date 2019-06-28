Vali Sonel, 2 şehir arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşüren yolda çalışmaları inceledi

TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ ile Tunceli arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşürecek olan Pertek yolundaki çalışmaları yerinde inceledi, işçilere karpuz ikram etti.

2014 yılında yapımına başlanılan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek karayolunun son 4 kilometresinin de tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Son 4 kilometrenin 2 ay içerisinde tamamlanması ile Elazığ ile Tunceli arasındaki ulaşımın 1,5 saatten 50 dakikaya kadar düşmesi beklenirken, Vali Tuncay Sonel'de bölgeye giderek inceleme yaptı.Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sonel, yetkililerden bilgi alıp, işçilerle de sohbet ederek karpuz ikram etti.

Yolun tamamlanmasıyla Tunceli-Elazığ arası yolculuk yapanların büyük bir ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirten Vali Tuncay Sonel, "Tunceli-Pertek Karayolumuzun son 4 kilometresi de hızla yapılıyor. İki ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi bağlantı yolu da üç hafta içinde inşallah bitecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a destekleri için teşekkür eden Sonel, çalışmaların yol bitene kadar aralıksız süreceğini aktardı.

Kaynak: İHA