Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?"
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Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?"

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Sağlık

(ARDAHAN)Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?" Vaka sayısı yükselişte olan tek il Ardahan'da tam saha pres: Vali sahaya indi, denetimler arttı Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Mayıs 2021 verilerine göre Ardahan'da 100 bin kişideki vaka sayısı 255,82 oldu.

(ARDAHAN)Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?"

Vaka sayısı yükselişte olan tek il Ardahan'da tam saha pres: Vali sahaya indi, denetimler arttı

ARDAHAN - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Mayıs 2021 verilerine göre Ardahan'da 100 bin kişideki vaka sayısı 255,82 oldu. Vaka sayısında düşüş yaşanmayan tek il olan Ardahan'da Vali Hüseyin Öner sahaya indi, vatandaşa neden dışarıda olduğunu sordu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yoğun yaya trafiğinin olduğu caddelerde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyardı. Denetim esnasında caddede bulunan 66 yaşındaki Hamdi Alptekin isimli vatandaşa neden dışarıda olduğunu soran vali Öner, mazeretini söyler misin sorusuna Alptekin, "Hastaneye gittim, doktor ilaç yazdı. İlacımı almak için buradayım." Dedi. Vali Öner, yaşlı adama, Tüm Türkiye'de vaka sayıları azalırken Ardahan'da arttı. İlaçlarını hemen al ve lütfen evine git dedi.

Vali Öner, denetim sonrası gazetecilere, salgının önlenmesine yönelik her gün sahada çalıştıklarını belirterek, Ardahanlıların bayramda ev gezmelerine gitmeme, misafir kabul etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini söyledi.

Uzaktan bayramlaşmanın öneminde değinen Vali Öner, bu bayramımızı böyle kutlayarak birbirimizi koruyalım dedi. Vali Öner, "Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösterilip gösterilmediği, kurallara uyulup uyulmadığı hususlarında kolluk çalışanlarımız sıkı bir denetimler yapacaklar. Geçtiğimiz hafta Ardahan Türkiye'de vaka sayısı itibari ile artış kaydeden illerden biriydi. Biz inşallah bu tabloyu değiştireceğiz. Bayram sürecinde vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uymaları. Bayram nedeniyle kurallara uymayıp zafiyet göstermeyelim. Konu komşularımıza gitmeyelim. Uzaktan bayramlaşalım, telefonla sesimizi duyurmak suretiyle bayramlaşalım. Ama lütfen sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde ve bu dönemin ruhuna aykırı düşecek şekilde diyaloglar yamak suretiyle bayramlaşmayalım. Uzaktan bayramlaşalım. Bu bayramımızı böyle kutlayarak birbirimizi koruyalım." Dedi.

Vali sokakta vatandaşa sordu: 'Neden dışarıdasınız?'
Vali sokakta vatandaşa sordu: 'Neden dışarıdasınız?'
Vali sokakta vatandaşa sordu: 'Neden dışarıdasınız?'
Vali sokakta vatandaşa sordu: 'Neden dışarıdasınız?'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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