Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı
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Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, Yerel

Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı

Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent merkezinde Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri ve...

14.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı

Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent merkezinde Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri ve uygulamaları yerinde incelerken vatandaşlara bizzat maske dağıttı.

Bilecik'in en işlek yerleri olan olan Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarındaki vatandaşlara başta maske olmak üzere "Sosyal izolasyon" konusunda uyarılarda bulunan Vali Şentürk, vatandaşların tedbir ve kararlara uyması için yapılan bilgilendirmelerin önemine dikkat çekti. Vatandaşların maske ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Vali Şentürk, sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlara ve esnaflara valilik tarafından temin edilen maske dağıttı.

"Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici"

Vali Şentürk, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, gıda ile temasta bulunanların koruyucu maske ve eldiven kullanmasının zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, uyarılarda bulundu. Korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesinin en kolay yolunun evde kalmak ve sosyal izolasyon olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik özellikle Korona virüs için alınan tedbirlere riayet ediyor. Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici. Ancak dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamak gerekiyor. Vefa Sosyal Destek gruplarımız ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği veriyor. Kimsesizlere, yaşlılarımıza ve kronik hastalara temel ihtiyaçları ulaştırılıyor. Bu Covid-19 salgını çok ciddi bir salgın, bunu asla küçümsemeyelim, 'bana bir şey olmaz' demeyelim. Sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Sosyal izolasyonu sağlayalım, sosyal hareketliliği en aza indirelim. Sosyal hareketliliğimizi azaltırsak ve dışarı çıkmadan evde kalırsak bu salgını kısa sürede aşabiliriz. Ama bunlara uymazsak çok daha sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber bertaraf edeceğiz. Zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz."

Vali sokağa çıkarak vatandaşlara maske dağıttı

Kaynak: İHA

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