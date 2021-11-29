Vali Sinan Güner, Merkez İlçeye Bağlı Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner, merkez ilçeye bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Metin Çetin, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının sonra Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nin Kasım Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından içme suyu depolarının temizliği ile dezenfeksiyonu ve Açık Kapı Şube Müdürlüğü personelince açık kapı faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Daha sonra Vali Güner Başkanlığında Muhtarlar Toplantısına geçildi.

Muhtarların devlet ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Vali Güner, "Eldeki kaynaklarla en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız. Sizlerle diyalog halinde problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret göstereceğiz" dedi.

Muhtarlara tek tek söz hakkı veren Vali Güner, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurumlara başta elektrik, haber leşme, içme suyu, yol ve dere yatakları olmak üzere ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak tüm taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi talimatını verdi.

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