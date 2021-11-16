Vali Sinan Güner Halk Günü Toplantılarını Sürdürüyor

Vali Sinan Güner Halk Günü Toplantılarını SürdürüyorVali Sinan Güner, Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda yapılan halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ'un hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşlarımız Vali Güner'e sorunlarını anlatarak çeşitli konuların çözümü noktasında destek talep ettiler. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Vali Güner, ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılıp kendilerinin bilgilendirileceğini dile getirerek; "Devletimizin sunmuş olduğu imkanları dengeli bir şekilde vatandaşlarımız için kullanacağız. Amacımız vatandaş odaklı bir kamu hizmeti sunmaktır. İletilen her bir konuyu yakinen takip ederek hızlı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine özen göstermekteyiz. " dedi. Her hafta salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın Valiliğin 0 378 227 10 24 Numaralı telefonundan, görevlilerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

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