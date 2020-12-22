Vali Sinan Güner'e ziyaret
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Vali Sinan Güner'e ziyaret

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:24
Vali Sinan Güner'e ziyaret

DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Vali Sinan Güner'i ziyaret etti.

DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Vali Sinan Güner'i ziyaret etti.

DSİ Bartın 233. Şube Müdürü Sancar Biçer'in de yer aldığı ziyarette, yıl içinde ilde biten ve devam eden yatırımlar ile 2021'de planlanan yatırımlar görüşüldü.

Vali Güner, 2020'nin DSİ yatırımları açısından verimli bir yıl olduğunu ifade etti.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ilde başta Kozcağız, Kirazlıköprü Barajı ikmali, Bahçecik Yer Altı Barajı ile Taşkın Köprüleri, Islah Çalışmaları olmak üzere 37 projenin yer aldığını belirten Güner, çalışmalarından dolayı DSİ yetkililerine, personeline, yüklenici firma yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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