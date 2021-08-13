Vali Sinan Güner Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Vali Sinan Güner Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Vali Sinan Güner Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Vali Güner başkanlığında, Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca beldeleri ile civar köylerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede ortaya çıkan sel taşkınlarının zararlarının giderilmesi ve devam eden çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Vali Güner başkanlığında, Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca beldeleri ile civar köylerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede ortaya çıkan sel taşkınlarının zararlarının giderilmesi ve devam eden çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Erdal Bilgi, Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş, Adem Topaca, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı Özer Kaya, Kızılay Adana Bölge Koordinasyon Müdürü Onur Beyazyeşil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Yusuf Sertaç Teksin, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, Kızılay Temsilcileri, Kırıkkale AFAD Müdürü, Ankara AFAD Arama Kurtarma Müdürü ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Vali Güner, yaşanan sel felaketi sonucunda, olumsuzlukların giderilmesi için devam eden çalışmaların ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilerek, planlanan zaman içerisinde tamamlanması talimatını verdi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Sinan Güner Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Haberler
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