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Vali Sinan Güner

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Sinan Güner

Toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen halk günü toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen halk günü toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısında Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ hazır bulundu. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyerek, kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda ilgili kurum amirlerine talimatlar veren Vali Güner, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini ifade etti.

Her hafta salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın Valiliğin 0 378 227 10 24 Numaralı telefonundan, görevlilerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

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