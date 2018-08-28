Vali Şimşek Zafer Bayramı'nı Kutladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarının yanı sıra Türk milletinin sarsılmaz iradesinin sembolü olduğunu belirtti.

Türk milletinin 30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlattığı İstiklal Mücadelesini takdire şayan bir zaferle taçlandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Atalarından emanet aldığı ve canlarından bile aziz bildiği cennet vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Millet olarak, her aşaması kahramanlık destanıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nde olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdit ve saldırılara karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bayrağı, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."