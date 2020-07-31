Vali Şimşek'ten sürücülere çikolatalı uyarı
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Vali Şimşek'ten sürücülere çikolatalı uyarı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk yapan sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan çikolatayı ikram ederken, onları kurallara uymaları yönünde uyardı.

31.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:50

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk yapan sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan çikolatayı ikram ederken, onları kurallara uymaları yönünde uyardı.

Şimşek, Eminlik gişeleri, Sazlıca beldesi ve Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulamalara katılarak sürücülerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen çikolataları ikram eden Şimşek, sürücüleri, kurallara uymaları konusunda uyardı, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın ilk gününde sahada görev yaptıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Denetimler yapıyoruz ve sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Amacımız, sürücülerimizin gitmek istedikleri noktaya huzur ve güven içinde, kazasız, belasız ulaşması ve mutu bir bayram geçirmeleridir. Bu doğrultuda Niğde genelinde yaklaşık 150 ekiple, 600 personelle denetim yapıyoruz. Şüphesiz kazaların önüne geçmenin yolu, kurallara uymaktır. Sürücülerimiz lütfen kurallara uysun. Yorgun ve uykusuzken araç kullanmasınlar, hatalı sollama yapmasınlar, hız limitini aşmasınlar, kemerlerini taksınlar ve seyir halindeyken telefonla konuşmasınlar."

Şimşek, ayrıca vatandaşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Vali Şimşek'e, Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş eşlik etti.

Vali Şimşek'ten sürücülere çikolatalı uyarı

Kaynak: AA

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