Vali Şimşek'ten Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yılı dolayısıyla mesaj

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'yi ziyaretinin 88. yıl dönümünü kutlamanın engin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli Mücadele döneminde Ulukışla-Pozantı güzergahında Fransızlara karşı etkin mücadele vererek, askerlere erzak ve lojistik desteği sağlayan Niğdelilerin Büyük Önder Atatürk'ün övgüsüne mazhar olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde tümeni ve gönüllülerin canları pahasına verdiği mücadeleyle Niğde Anadolu'nun işgal edilemeyen sayılı illeri arasında yer almıştır. Şüphesiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan birisiydi Niğdeliler, Niğdelileri her zaman sevmişimdir' diyerek övgüyle bahsettiği ilimiz için 5 Şubat 1934 günü, her zaman bir onur günü olmuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Öte yandan İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mümin İnan da paylaştıkları ortak mesajda, "Önemli bir lider, devlet adamı, siyasetçi, asker, başkomutan, başöğretmen gibi unvanları bulunan ve bunların hakkını verebilen başka bir lider yoktur. Bu yurdu bağımsız bir vatan haline getiren, 5 Şubat tarihinde bizleri onurlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, Niğde halkının şeref gününü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.