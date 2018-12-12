Vali Şimşek Teknopark'ı Ziyaret Etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Teknopark'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, ziyarette, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Teknopark yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, STK temsilcileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı yaptı.

Vali Şimşek, toplantıda, girişimci firmalar ile yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için Teknoparkların büyük önem taşıdığını belirtti.

Teknoparkların, üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayan bir sistem olarak tanımlandığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Teknoparklar, bilim ve teknoloji alanındaki buluşları ve gelişmeleri girişimciler ve bilim adamları aracılığıyla, sanayi alanına aktarmak için bir araçtır. Teknopark sayesinde projelerin, somut çıktılara dönüştürülmesi ile yerli ve milli ürünlerinin sayısı ve çeşidi daha da artırılacak. Öğrenciler, Teknopark sayesinde teoride aldığı eğitimi pratiğe geçirme şansına sahip olacaktır. Bu şekilde öğrencilerimiz, bilinçli ve araştırma odaklı, ne istediğini bilen bakış açısıyla daha çabuk meslek sahibi olabilecek. Yine Teknopark, öğrencilerin eğitim hayatları sürerken iş hayatına atılabilecekleri son derece faydalı bir kurum."

Rektör Prof. Dr. Kar da Teknopark'ta üniversitede üretilen teorik bilgilerin, katma değeri yüksek ürünlere dönüşeceğini aktararak, Ar-Ge kültürünün oluşturulması bakımından Teknopark'ın bölgeye önemli katkı sunacağını ifade etti.

Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mahmut Alkan da Teknopark faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Şimşek ve Kar, Teknoparkta faaliyet gösteren girişimci firmaları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.