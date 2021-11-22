Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı - Haberler
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Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çarşı merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çarşı merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Fırsat buldukça vatandaşlarla iç içe olan Vali Şimşek, ilk olarak Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Şimşek, karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşıp hatırlarını sordu.

Vali Şimşek, çay ocağında bulunan vatandaşlarla sohbet edip çay içti, istek ve taleplerini dinledi. - NİĞDE

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

Vali Şimşek mesaisine esnafları ziyaret ederek başladı

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