Vali Şimşek Evde Okuma Yazma Öğrenenleri Ziyaret Etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği" kapsamında evde eğitim alan iki engelliyi ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, seferberlik kapsamıda evlerinde okuma yazma kursu verilen zihinsel ve bedensel engelli Atakan Ata ve Filiz Özer'i ziyaret etti ve beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'dan kurs çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, okuryazarlığın önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz ilimizde okuma yazma bilme oranını yüzde 100 çıkarmaktır. Bu noktada eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugünde kurslarımıza katılamamaları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzce evde eğitim verilen iki engelli kardeşimizi ziyaret ettik. Kardeşlerimiz kısa sürede büyük yol kat etmişler."

Ziyarette engelli bireylerin aileleriyle de sohbet eden Şimşek, kursiyerlere başarılar diledi.