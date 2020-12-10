Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi
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Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi

10.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:07
Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler dolayısıyla Balıkesir'de vaka artışında düşüş yaşanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığının "Sağlık için hepimiz için" mottosuyla yapılan denetimler kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak toplu taşıma araçlarında incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak, şehir içi toplu ulaşım araçları ve servis araçlarına yönelik uygulanan denetim çalışmalarına katılarak tedbirler konusunda araç sürücülerine ve yolculuk yapan vatandaşlara maske, temizlik ve mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Vali Hasan Şıldak'a Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Altıeylül Kaymakamı Dr Oktay Kaya ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar eşlik etti. - BALIKESİR

Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi
Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi
Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi
Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi
Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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