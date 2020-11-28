Vali Şıldak TEKNOFEST ikincisi öğrenciyi ödüllendirdi
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Vali Şıldak TEKNOFEST ikincisi öğrenciyi ödüllendirdi

28.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:50
Vali Şıldak TEKNOFEST ikincisi öğrenciyi ödüllendirdi

???????Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gaziantep'te gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak projesiyle Türkiye ikincisi olan Burak Korkusuz'u makamında ağırladı.

???????Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gaziantep'te gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak projesiyle Türkiye ikincisi olan Burak Korkusuz'u makamında ağırladı.

Şıldak, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" - "Sağlık ve İlkyardım" kategorisinde ikincilik derecesi elde eden Korkusuz'u tebrik etti.

Vali Şıldak, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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