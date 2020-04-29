Vali Şıldak'tan sosyal medyadan "tedbirlere uyalım çağrısı" Burdur Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Vali Şıldak, paylaşımında salgının yayılma riskinin ve hızının yüksek olduğunu belirterek kurallara uymanın önemini vurguladı.

Paylaşımında evde kalmanın gerekli olduğuna dikkati çeken Şıldak, "Çeltikçi'de vaka sayısı 7'e yükseldi, herkesi tedbirleri eksiksiz uygulamaları konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bunun üzerine iki mahalle için karantina kararı alınmıştı.

Kaynak: AA